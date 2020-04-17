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    • Dünya
    • 17.04.2020 Gazete
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    ’da tabut siparişleri normalin 2 katına çıktı

    Coronavirüs salgınının Avrupa'daki merkez üslerinden 'da cesetler otoparka koyuluyor. Ölümler 500'ün altına inmiyor. Tabut siparişleri normalin 2 katına çıktı.

    Katlanılmaz acı!
    Coronavirüs salgınının Avrupa'daki merkez üslerinden 'da cesetler otoparka koyuluyor. Ölümler 500'ün altına inmiyor. Tabut siparişleri normalin 2 katına çıktı.



    Morg yetkilisi Jordi Fernández 16 yıllık kariyerinde hiçbir şeyin, onu çalıştığı Barselona cenaze evine gelen yüzlerce cesede hazırlamadığını belirtiyor ve ekliyor "İçinde yaşadığımız gibi bir durumu hiç hayal etmemiştim." Ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.
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    Haberler Dünya İspanya’da tabut siparişleri normalin 2 katına çıktı
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