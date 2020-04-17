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    • Dünya
    • 17.04.2020 15:14
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    • 17.04.2020 15:19
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    ü önceden biliyor muydu? 'den dünyayı sarsacak iddia!

    İlk olarak Aralık ayında 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 6 kıtaya yayılan yeni tip nedeniyle şu ana kadar 150 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs 2 milyon kişide görüldü. Dünya koronavirüs ile savaşırken 'den bomba etkisi yaratacak bir iddia geldi. İsrail televizyonunda yayınlanan habere göre, istihbaratı İsrail'i corona virüs salgınına karşı Kasım ayında uyardı. İşte detaylar...

    Amerikalı yetkililerin Beyaz Saray, NATO ve İsrail'i uyardığı ancak gerekli adımların atılmadığı iddia edildi.

    İsrail'de yayın yapan Kanal 12, ABD istihbarat servislerinin İsrail ve NATO'yu Çin'deki corona virüs salgınıyla ilgili olarak Kasım ayında uyardığını iddia etti.

    Perşembe yayımlanan haberde, Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan hastalıktan kasım ayının ikinci haftası haberdar olan Amerikan istihbaratının, corona virüsle ilgili bir gizli belge hazırladığı belirtildi.

    O dönemde henüz yalnızca Çin yönetiminin haberi olan salgınla ilgili olarak, Trump yönetiminin yanı sıra NATO ve İsrail'in de bilgilendirildiği öne sürüldü.

    Televizyon kanalı ne NATO'nun, ne de İsrailli siyasetçilerin bu bilgilendirmeyi ciddiye aldığını iddia etti.

    Habere göre, İsrail ordusuysa virüsün bölgeye sıçraması durumunda Ortadoğu'da ne olacağını Kasım sonunda ele aldı.

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, İsrail'de yaklaşık 13 bin kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, salgın yüzünden ölenlerin sayısı 148 olarak açıklandı.

    Geçen hafta ABC News, ABD Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi'nin (NCMI) Kasım'da Vuhan'daki koronavirüsle ilgili rapor hazırlayarak Pentagon ve Beyaz Saray'daki yetkilileri uyardığını öne sürmüştü.

    NCMI Direktörü Albay R. Shane Day ise ABD merkezli televizyon kanalını yalanlamıştı.
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