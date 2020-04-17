Amerikalı yetkililerin Beyaz Saray, NATO ve İsrail'i uyardığı ancak gerekli adımların atılmadığı iddia edildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12, ABD istihbarat servislerinin İsrail ve NATO'yu Çin'deki corona virüs salgınıyla ilgili olarak Kasım ayında uyardığını iddia etti.
Perşembe yayımlanan haberde, Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan hastalıktan kasım ayının ikinci haftası haberdar olan Amerikan istihbaratının, corona virüsle ilgili bir gizli belge hazırladığı belirtildi.
O dönemde henüz yalnızca Çin yönetiminin haberi olan salgınla ilgili olarak, Trump yönetiminin yanı sıra NATO ve İsrail'in de bilgilendirildiği öne sürüldü.
Televizyon kanalı ne NATO'nun, ne de İsrailli siyasetçilerin bu bilgilendirmeyi ciddiye aldığını iddia etti.
Habere göre, İsrail ordusuysa virüsün bölgeye sıçraması durumunda Ortadoğu'da ne olacağını Kasım sonunda ele aldı.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, İsrail'de yaklaşık 13 bin kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, salgın yüzünden ölenlerin sayısı 148 olarak açıklandı.
Geçen hafta ABC News, ABD Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi'nin (NCMI) Kasım'da Vuhan'daki koronavirüsle ilgili rapor hazırlayarak Pentagon ve Beyaz Saray'daki yetkilileri uyardığını öne sürmüştü.
NCMI Direktörü Albay R. Shane Day ise ABD merkezli televizyon kanalını yalanlamıştı.