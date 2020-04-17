



Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusu haline geldi. ABD, İtalya, İspanya ve Fransa'nın 70 yaş üstü insanları fişleyip ölümü terk ettiği iddia edildi. Salgının yaygınlaşmasıyla bazı ülkelerin sağlık sistemleri alarm verdi. Virüsün yeni merkez üssü haline gelen ABD zor günler yaşamaya başladı. Vaka sayısında rekor kıran ülkede ölü sayısı 30 bin 990 çıktı. Avrupa'da ise virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya, İspanya ve Fransa'da morglarda cenazeleri koyacak yer kalmadı. Yoğun bakımlar doldu taştı. Hastalar, hastane bahçesinde ve koridorlarda yatmak zorunda kaldı. 70 yaş üstü hastaların fişlenip hastaneye alınmadığı iddiası ise ortalığı karıştı. Korkunç iddiaya tepki yağdı.