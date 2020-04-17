Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusu haline geldi. ABD, İtalya, İspanya ve Fransa'nın 70 yaş üstü insanları fişleyip ölümü terk ettiği iddia edildi. Salgının yaygınlaşmasıyla bazı ülkelerin sağlık sistemleri alarm verdi. Virüsün yeni merkez üssü haline gelen ABD zor günler yaşamaya başladı. Vaka sayısında rekor kıran ülkede ölü sayısı 30 bin 990 çıktı. Avrupa'da ise virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya, İspanya ve Fransa'da morglarda cenazeleri koyacak yer kalmadı. Yoğun bakımlar doldu taştı. Hastalar, hastane bahçesinde ve koridorlarda yatmak zorunda kaldı. 70 yaş üstü hastaların fişlenip hastaneye alınmadığı iddiası ise ortalığı karıştı. Korkunç iddiaya tepki yağdı.
TRUMP ÇİN'E SAVAŞ AÇTI
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nden ise "Çin'in bir aracı" olarak bahsetti. ABD istihbaratının salgının sıfır noktası kabul edilen Çin Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildiği iddialarını araştırdığı bildirildi.
NEW MORG!
COVID-19 salgınında, birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranının görüldüğü ABD New York'ta pandemi ile mücadelede üst üstte yeni önlemler alınırken, özellikle morg konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Kent, 214 bin 648 vaka ve 11 bin 586 ölüm sayısı ile ilk sırada yer aldı.
SİLAHLI PROTESTO
ABD'nin bazı bölgelerinde, karantina ve diğer kısıtlama uygulamalarının uzatılması kararlaştırıldı. Kısıtlamalar, tepkilerle karşılaştı. Silahlanan bir grup gösterici, uygulamaların gevşetilmesini istedi.
ABD'DE REKOR KAYIP
Covid-19, ABD'de 1 günde 4 bin 934 can aldı. Ölü sayısı 31 bine çıktı.
Ivanka Trump ise yasağa uymadı. Ailesiyle yolculuk yaptı.