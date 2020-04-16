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    • Dünya
    • 16.04.2020 13:14
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    • 16.04.2020 13:14
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    Son dakika: 'da virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

    Son dakika haberi... Ülkede son 24 saatte yeni tip virüs nedeniyle 92 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı ise 77 bin 995'e ulaştı. 'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Kabus bitmiyor! Ölü sayısı yeniden yükseldi

    'da son 24 saatte yeni tip virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

    İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi
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