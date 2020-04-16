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    • 16.04.2020 19:24
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    Son dakika: genelinde ten ölenlerin sayısı 140 bini aştı

    Son dakika haberine göre, 'de ortaya çıkan ve yı saran can almaya devam ediyor. Virüs sebebiyle dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı.

    Dünya genelinde ölü sayısı 140 bini aştı

    genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu.

    141 BİN 913 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 913, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 713'e ulaştı.

    EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE YAŞANDI
    Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 33 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği 'de görüldü. Bu ülkeyi 21 bin 645 ile , 19 bin 130 ile , 17 bin 167 ile Fransa, 13 bin 729 ile İngiltere, 4 bin 869 ile İran, 4 bin 857 ile Belçika ve 3 bin 856 ile Almanya takip etti.

    Salgının ortaya çıktığı ana karasında da 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

    1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 315 ile Hollanda, 1764 ile , 1518 ile Türkiye, 1333 ile İsveç, 1281 ile İsviçre ve 1048 ile oldu.

    210 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI
    Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.

    Virüs bulaşan 535 bin 249 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 441 bin 551 aktif enfekte vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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