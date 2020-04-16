SAYILAR ÇOK DAHA FAZLA

Ev ve huzurevlerindeki ölümlerle bu sayının çok daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Hükümet, bu yerlerdeki ölümleri hala günlük verilere eklemeyerek sayıları düşük göstermekle eleştiriliyor.

TEST SAYISI AZ

Ayrıca günlük test sayısının az olması nedeniyle gerçek vaka sayılarının da tespit edilenden çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.