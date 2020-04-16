Çin'in bu bir haftalık suskunluğu döneminde 3 binden fazla kişiye hastalığın bulaştığı tahmin ediliyor. Ancak bu salgının yayılmasında tek hata değildi.



Diğer ülkelerin de tedbir almaya gecikmesi üzerine virüs dünyada 2 milyondan fazla kişiye yayıldı, 126 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.