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    • 16.04.2020 17:06
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    Ivanka Trump koronavirüs yasaklarına uymadı! nı kutlamak için ’e uçtu

    Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen 'de Başkanı ’ın kızı İvanka Trump, ABD federal hükümetince alınan koronavirüs tedbirlerine uymadı. Ivanka Trump, nı kutlamak için Washington’dan ’e uçtu. Aynı zamanda Trump’ın ‘Danışmanı’ görevini yürüten Ivanka Trump'a dan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriye tepki gösterildi. ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

    Koronavirüs yasaklarına uymadı

    Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen 'de Başkanı 'ın kızı İvanka Trump, karantina yasağına uymadı. İvanka Trump hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamamalarına dair "Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın" diyerek halka çağrıda bulunmuştu.Aynı zamanda Trump'ın 'Danışmanı' görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriye tepki gösterildi.

    NEW JERSEY'E UÇTU
    Karantina uygulamasına uymayan İvanka Trump eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte Yahudiler'in kutsal bayramı olarak bilinen 'nın ilk gecesini kutlamak için 'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne gitti.



    BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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