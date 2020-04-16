Gasilhane çalışanı bütün cenazelerin corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere ait olduğunu söylüyor ama bu iddiayı başka kanallardan doğrulatmak mümkün değil.

Fakat, internete konan bu videonun en ilginç kısmı belki de arada söylediği başka bir şey: Görevli, cesetlerin beş ya da altı gündür morgda olduklarını söylüyor.

Video ve üzerindeki sesli yorumlar daha genel bir gerçeğe işaret ediyor: İran muhtemelen sayıları açıklananın çok üzerinde olan ölümlerle baş edemiyor, toprağa vermekte zorlanıyor.