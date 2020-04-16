Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarından bulaşan corona virüsün ardından Hindistan'da yeni bir corona virüs daha tespit edildi. BtCoV adındaki virüsün kaynağının yine yarasa olduğu açılanırken söz konusu virüsün insanlık adına tehlikeli olup olmadığı büyük merak konusu oldu. Konu hakkında açıklama yapan Pune Ulusal Viroloji Enstitüsü'nden Dr. Pragya Yadav, virüsün insanlarda hastalığa neden olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Hindistan'da ortaya çıkan yarasa virüsü de tıpkı yeni tip koronavirüs gibi yarasalardan bulaşıyor.
Tüm dünya her gün binlerce kişinin hayatına kaybetmesine neden olan corona virüsü ile mücadele ederken, Hindistan'da yeni bir corona virüs türü daha tespit edildiği açıklandı. Ancak, bilim insanlarına göre insanlık için bir tehlike yok.
Dünyanın en eski ve büyük tıbbi araştırma organlarından biri olan Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi, yarasa corona virüsü (BtCoV) olarak tanımlanan bu virüsün Kerala, Himachal Pradesh, Puducherry ve Tamil Nadu bölgelerindeki yarasalar üzerinde yapılan araştırmanın sonucunda tespit edildiğini açıkladı.
YARASA VİRÜSÜ İNSANLAR İÇİN TEHLİKESİZ!
Shifdelete.net'te yer alan habere göre, Pune Ulusal Viroloji Enstitüsü (NIV) Bilim Adamı ve aynı zamanda ilk çalışmanın yazarı olan Dr. Pragya Yadav, bu yarasa corona virüslerinin insanlarda hastalığa neden olabileceğini iddia eden hiçbir kanıt yada araştırma olmadığını söyledi.
Yukarıdaki dört bölgedeki yirmi beş Rousettus ve Pteropus türü yarasanın BtCoV virüsünü taşıdığı görüldü. Sevindirici olan detay bu yarasa corona virüslerinin, COVID-19 pandemisinden sorumlu SARS-CoV2 ile ilişkisinin olmaması.
Yadav, Pteropus yarasa türlerinin 2018 ve 2019'da Kerala'da ortaya çıkan Nipah virüsü ile ilişkili göründüğünü belirtti.