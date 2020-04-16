YARASA VİRÜSÜ İNSANLAR İÇİN TEHLİKESİZ!

Shifdelete.net'te yer alan habere göre, Pune Ulusal Viroloji Enstitüsü (NIV) Bilim Adamı ve aynı zamanda ilk çalışmanın yazarı olan Dr. Pragya Yadav, bu yarasa corona virüslerinin insanlarda hastalığa neden olabileceğini iddia eden hiçbir kanıt yada araştırma olmadığını söyledi.

Yukarıdaki dört bölgedeki yirmi beş Rousettus ve Pteropus türü yarasanın BtCoV virüsünü taşıdığı görüldü. Sevindirici olan detay bu yarasa corona virüslerinin, COVID-19 pandemisinden sorumlu SARS-CoV2 ile ilişkisinin olmaması.

Yadav, Pteropus yarasa türlerinin 2018 ve 2019'da Kerala'da ortaya çıkan Nipah virüsü ile ilişkili göründüğünü belirtti.