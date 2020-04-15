Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Oleg Juravlyev, yaptığı açıklamada, 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece, Rukban kampının bulunduğu bölgedeki ABD ordusuna ait üsse yetiştirilen yasa dışı silahlı grupların Tanif bölgesinden çıkma girişiminde bulunduğunu belirtti.

3 PİKAP İMHA EDİLDİ

Bu esnada, militanlara ABD'nin kontrolündeki radikal grupların saldırdığını aktaran Juravlyev, çıkan çatışma sonucunda militanlara ait 3 pikabın imha olduğunu ve kaçabilen 27 kişinin şu anda Suriye rejiminin elinde olduğunu bildirdi. Juravlyev, "Teslim olan militanlar, ABD'li eğitmenlerin kendilerini petrol tesisleri ve ulaşım altyapılarına sabotaj gerçekleştirmek, Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde terör eylemleri düzenlemek için yetiştirdiği bilgisini verdiler." ifadelerini kullandı.

Juravlyev, ayrıca 27 militanın Batı üretimi el bombaları ve yüksek kalibreli silahları teslim ettiğini, militanların kendilerine Amerikalıların silah ve otomobil verdiğini ifade ettiğini de kaydetti.