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    • Dünya
    • 15.04.2020 13:28
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    • 15.04.2020 13:28
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    : 'da virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

    haberi... virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.

    İran'da ölü sayısı artıyor! Açıklama geldi

    devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 777'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1512 artarak 76 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.

    virüse yakalanan hastalardan 3 bin 643'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 49 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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    Haberler Dünya Son dakika: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi
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