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    • 15.04.2020 23:07
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    hakkında bomba iddia! "ndeki vakaları gizleniyor"

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, Rusya'da birçok nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ancak bunun gizlendiğini ileri sürdü.

    Rusya'yla ilgili bomba iddia!

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

    Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayımladığı görüntüde, ülkede ne sorumsuzca davranıldığını savundu ve sağlık personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ancak bunun gizlendiğini ileri sürdü.

    HASTA SAĞLIK PERSONEL GİZLENİYOR VE ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR
    Birçok sağlık personelinde Kovid-19'a rastlandığını iddia eden Vasilyeva, "Hastanedeki başhekimler, çalışanların hasta olduğunu gizliyor, Kovid-19 testlerini yapmıyor, hasta olanları da çalışmaya zorluyor." dedi.

    Vasilyeva, "Bu kabul edilemez bir durum. Bu durum, tüm hastane çalışanlarının ve hastaların sağlığını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

    Doktorların baskı altında olduğunu öne süren Vasilyeva, "Hastane yöneticileri, koltuklarını kaybetmekten korkuyor, personelini kurtarmanın yerine profesyonel olmayan eylemlerde bulunuyor." şeklinde konuştu.

    Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva, daha önce de ülkedeki Kovid-19 salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini iddia etmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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