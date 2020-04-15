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    • Dünya
    • 15.04.2020 Gazete
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    nlar rapor yayınladı! 1 kişi 3 kişiye virüs bulaştırıyor...

    Coronavirüs salgınından en çok can kaybı yaşanan ülkelerin başında gelen 'nın 'nden salgının bulaşma ihtimalallerine yönelik bir analiz yayınlandı.

    1 kişi 3 kişiye!
    Coronavirüs salgınından en çok can kaybı yaşanan ülkelerin başında gelen 'nın 'nden salgının bulaşma ihtimalallerine yönelik bir analiz yayınlandı. Raporda, İtalya'da bulunan virüs bulaşma özelliklerinin, 'in Vuhan kentinde bulunan verilerle benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı. ISS Müdürü Silvio Brusaferro tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın kuzey bölgesi Lombardy'de Coronavirüs taşıyan tek bir kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırdığını söyledi.

    KURBAN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ
    İtalya'da'da can verenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 162 bin 488'e çıktı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum



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