oronavirüs

İtalya'da

salgınından en çok can kaybı yaşanan ülkelerin başında gelen İtalya 'nın Sağlık Enstitüsü 'nden salgının bulaşma ihtimalallerine yönelik bir analiz yayınlandı. Raporda, İtalya'da bulunan virüs bulaşma özelliklerinin, Çin 'in Vuhan kentinde bulunan verilerle benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı. ISS Müdürü Silvio Brusaferro tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın kuzey bölgesi Lombardy'de Coronavirüs taşıyan tek bir kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırdığını söyledi.'da can verenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 162 bin 488'e çıktı.