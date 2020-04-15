



Tiflis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek için Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor." ifadesine yer verildi.