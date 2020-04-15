Coronavirüs tüm dünyayı yıktı. ABD'nin New York kentinde ölü sayısı 11 bin kişiye çıktı. Toplu mezarlar açıldı. Morglarda yer kalmadı. Cesetler hastanedeki doktor ve hemşire odalarına konulmaya başlandı.
Sinai-Grace Hastanesi'nin depoları ve polikliniği morg haline getirildi.
ÇİN HESAP VERECEK
ABD Coronavirüs'ün yeni merkezi haline geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetimini Covid-19 salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirerek, sorumluların hesap vereceği bir zamanın geleceğini söyledi. Pompeo, "Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek" diye konuştu. Sözlerine şöyle devam etti: "Virüsün nasıl başladığını ve nereden başladığını anlamak önemlidir. Virüsün tam olarak nereden geldiğini detaylandıran Çin'deki yabani hayvan pazarları raporlarını gördük. Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı. Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak. Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız."
ABD Başkanı Donald Trump, dünya üzerinde 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs için "Çin virüsü" demişti.
ABD'Yİ FARELER BASTI
Süper Güç'ü sadece Coronavirüs değil, lağım fareleri de tehdit etmeye başladı. ABD'li uzmanlar, "Eğer bu başımıza gelirse 55 farklı virüsle de savaşmak zorunda kalabiliriz" uyarısında bulundu. Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı ifade edildi.
Karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentlerde, fare korkusu da başladı.
Sinai-Grace Hastanesi'nin depoları ve polikliniği morg haline getirildi.
ÇİN HESAP VERECEK
ABD Coronavirüs'ün yeni merkezi haline geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetimini Covid-19 salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirerek, sorumluların hesap vereceği bir zamanın geleceğini söyledi. Pompeo, "Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek" diye konuştu. Sözlerine şöyle devam etti: "Virüsün nasıl başladığını ve nereden başladığını anlamak önemlidir. Virüsün tam olarak nereden geldiğini detaylandıran Çin'deki yabani hayvan pazarları raporlarını gördük. Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı. Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak. Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız."
ABD Başkanı Donald Trump, dünya üzerinde 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs için "Çin virüsü" demişti.
ABD'Yİ FARELER BASTI
Süper Güç'ü sadece Coronavirüs değil, lağım fareleri de tehdit etmeye başladı. ABD'li uzmanlar, "Eğer bu başımıza gelirse 55 farklı virüsle de savaşmak zorunda kalabiliriz" uyarısında bulundu. Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı ifade edildi.
Karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentlerde, fare korkusu da başladı.