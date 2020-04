ABD Sinek, Karınca ve Kemirgen Kontrol Dairesi ise, lağım farelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Açıklamada fare popülasyonunu düşürmek için harekete geçtiği belirtildi.

NEW YORK'TA COVID-19'DAN ÖLÜMLER 10 BİNİ GEÇTİ

New York'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.



ABD'de corona virüs salgınının merkezi New York'ta vaka sayısı bütün ülkeleri geride bırakırken, ölü sayısı da artmaya devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte 671 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 10 bin 65'e ulaştığını söyledi.