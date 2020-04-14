İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının da 1574 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 683'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 691 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 2 bin 146 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 48 bin 129 olduğunu ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 287 bin 359 olduğunu sözlerine ekledi.

CAN KAYBI BİR AY SONRA İLK KEZ 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

İran'da 97 ölümün kaydedildiği 14 Mart'tan sonraki 31 gün içinde ilk kez günlük can kaybında 100'ün altına düşüldü.

Vaka sayısında da son 22 gün içinde en düşük artış kaydedildi.

RAKAM YÜKSELİYOR

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 434'e, vaka sayısı 1 milyon 933 bin 800'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 23 bin 644 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 20 bin 465 ile İtalya, 18 bin 56 ile İspanya, 14 bin 967 ile Fransa, 11 bin 329 ile İngiltere, 4 bin 585 ile İran ve 4 bin 157 ile Belçika takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 194 ile Almanya, 2 bin 823 ile Hollanda, 1355 ile Brezilya, 1296 ile Türkiye ve 1138 ile İsviçre oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 456 bin 539 kişi iyileşirken, halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 356 bin 827 aktif enfekte vaka bulunuyor.