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    • Dünya
    • 14.04.2020 11:37
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    • 14.04.2020 11:46
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    Son dakika: Dünya şokta! te bir ilk! Koronavirüsten ölen kişiden bir başkasına bulaştı!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yen tip dünya genelinde 150 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü damlacıklar ile bulaşan koronavirüs için alınan tedbirlerin bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Koronavirüsün belirtileri arasında ateş ve öksürüğün yanı sıra göz kanaması gibi belirtilerde bulunduğu açıklandı. Gelen son dakika haberi dünyayı şoka soktu. ’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına virüs bulaştı. Uzmanlar bu durumun bir ilk olduğu bilgisinin altını çizdi.

    İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bine yaklaştı.

    Tayland'dan gelen bir haber ise ölen bir kişiden bir başkasına corona virüs bulaşabildiğini ortaya çıkardı.

    BuzzFeed'de yer alan habere göre, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına corona virüs bulaştı.

    Tayland'da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk corona virüs vakası olarak kayıtlara geçti.

    Ebola, ölü bedenlerden bulaştığı bilinen virüslerden biriydi. COVID-19 olarak da bilinen yeni tip corona virüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.

    Haberde görüşlerine yer verilen patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sadece sağlık çalışanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen kişilerin de korunması gerektiğini belirtti.

    Uzmanlar canlı ya da ölü farketmeksizin bir corona virüs vakası ile temas eden herkesin virüsten korunmak adına koruyucu ekipman kullanması gerektiğinin altını çiziyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Dünya şokta! Koronavirüste bir ilk! Koronavirüsten ölen kişiden bir başkasına bulaştı!
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