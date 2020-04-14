"Hükümetteki insanların aldığı kararlar ortada. Başbakan da bu hastalığa yakalandığına göre salgını başlarda pek önemsemedikleri gayet açık."

"Hükümet, organizasyon komitesine Cheltenham'da gerekli dezenfektan malzemelerinin yerleştirilmesi ve seyircilerin bunları kullanmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiş."

"Organizasyon iptal edilmeliydi. Belki de ülkedeki birçok ölümün sebebi Cheltenham Festivali."

"250 bin kişinin katıldığı bir festivalden bahsediyoruz. Burada oluşan tehlikenin Londra Metrosu veya Heathrow Havalimanı'ndan farkı yok. Tehlike artık kapımızda değil, evimize çoktan girdi."

"İspanya ve İtalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İngiltere'de de bu karar geç olmadan alınmalı"