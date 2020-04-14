Fotoğraflardan birinde iki cesedin yan yana yatağa konulduğu, başka bir cesedin ise yatağın yanındaki sandalyeye yerleştirildiği görülüyor. Acil servis çalışanlarından biri "Henüz dışarıdaki dondurucularımızı almamış olmamız ve burada yataklar olması nedeniyle ceset torbalarını buraya koymak durumunda kaldık" diyerek açıkladı.