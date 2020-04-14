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    • 15.04.2020 01:17
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    Son dakika: ABD'de Kovid-19 test skandalı: 'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişi daha Kovid-19'dan öldü

    Son dakika haberine göre, 'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

    ABD'de Kovid-19 test skandalı

    'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

    Eyalette koranavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı dün 10 bini geçerken, New York kentinde de Kovid-19 ölümleri 10 bini aştı.

    New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüsten öldüğünün varsayıldığı ve rakamların revize edildiği bildirildi.

    Açıklamada, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

    ABD'de genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 589 bin 048 kişi hastalığa yakalanırken, 25 bin 239 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de Kovid-19 test skandalı: New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişi daha Kovid-19'dan öldü
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