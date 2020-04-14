Koronavirüs salgını nedeniyle ulusal afet ilan ettiler

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ulusal afet ilan edildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkeye yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal afet kararı aldı.

Ulusal afet kararı ile ülke genelinde giderek artan vaka ile can kayıplarının önüne geçilmesinin ve virüsün sosyal hayat ve ekonomiye etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

Öte yandan merkezi hükümetin salgınla mücadele kapsamında düzenlediği "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" başkent Cakarta ile birlikte diğer bazı bölgelerde de uygulanmaya başladı.

Ülkede dün itibariyle vaka sayısının 4557'ye, can kaybının ise 399'a yükseldiği bildirilmişti.