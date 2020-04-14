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    • 14.04.2020 11:27
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    Arap ülkelerini de sarstı! Ölü sayısı artıyor

    nedeniyle vaka ve ölü sayısı dünya genelinde hızla artarken, Arap ülkelerinde paralel bir durum yaşanıyor. Bölgede Covid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor.

    Koronavirüs Arap ülkelerini de sarstı! Ölü sayısı artıyor

    Arap ülkelerinde yeni tip (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları ve vaka sayıları yükseliyor.

    Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede 7'nci ölüm vakasının yaşandığını ve 63 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

    Açıklamada ayrıca, vaka sayısının 1392'ye ulaştığı, bunlardan 4'ünün entübe olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 591 olduğu belirtildi.

    UMMAN
    Umman Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 86 yeni vakanın tespit edildiği toplam sayının 813'e çıktığı ifade edildi.

    Açıklamada, bugüne dek toplam vefatın 4, iyileşenlerin ise 130 olduğu kaydedildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    LİBYA
    Trablus'ta Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 26'ya çıktığı aktarıldı.

    Açıklamada, 10 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, bir pozitif tanıyla ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği ifade edildi.

    Koronavirüs nedeniyle Libya'da bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi tedavinin ardından taburcu edilmişti.

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