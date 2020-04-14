Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'da en çok İtalya'yı etkiledi. Vaka sayısı 156 bine, ölü sayısı 20 bine yükseldi. İtalyan opera sanatçısı Andrea Bocelli ise kendi halkına ve dünyaya moral vermek için harekete geçti.



Bocelli'nin hayranları, performans hakkında, "Muhteşem" ve "İtalya için iyileştirici" şeklinde yorumlar yaptı.

UMUT İÇİN MÜZİK

61 yaşındaki ünlü sanatçı, önceki gün Coronavirüs salgını nedeniyle paskalya konserini internet üzerinden verdi. "Umut İçin Müzik" adlı konserini Duomo di Milano Katedrali'nde seyircisiz bir şekilde sahneledi. Bocelli'ye piyanist Emanuele Vianelli eşlik etti.



İtalyan tenor Andrea Bocelli, paskalya konserini Duomo di Milano Katedrali'nde seyircisiz sahneledi. YouTube'da 27 milyon kişi tarafından izlendi.