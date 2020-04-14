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    • Dünya
    • 14.04.2020 19:38
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    • 14.04.2020 19:38
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    'de 8 günlük bir bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu

    'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Annesinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı.

    8 günlük bir bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu

    'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

    İsrail'in gazetesine göre, 'teki Hadassah Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent yakınlarındaki Wolfson Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Henüz 8 günlük bebeğe yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

    BEBEĞİN ANNESİNDE VİRÜS BULGUSU YOK
    Annesinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı.

    İsrail'de ilk defa bir bebekte Kovid-19 tespit edilmesi dikkat çekti.

    verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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