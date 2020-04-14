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    • Dünya
    • 14.04.2020 Gazete
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    Enfield Belediye Başkanı Nesil Çalışkan isyan etti! " tükendi..."

    ’nin başkenti ’da Enfield Belediyesi’nin başkanlığını yürüten 'li Nesil Çalışkan isyan etti: İngiltere, tükendi! 5 bin çalışanım için 10 adet Corona testi geldi.

    İngiltere sınıfta kaldı!
    Enfield Belediye Başkanı KKTC'li Nesil Çalışkan isyan etti: , tükendi! 5 bin çalışanım için 10 adet Corona testi geldi.

    İNGİLTERE SINIFTA KALDI!
    Coronavirüs'ü     önemsemeyen İngiltere'de başbakan dahil binlerce kişi virüse yakalandı. Enfield Belediye Başkanı Türkü Nesil Çalışkan, yaşananları TAKVİM'e anlattı. Çalışkan, İngiltere'yi gerekli önlemleri almadığı için eleştirdi. Ülke genelinde hükümetin sokağa çıkma önlemlerini alma konusunda geç kaldığını belirterek, salgının bu kadar yayılmasının önlenemediğini söyledi.



    Ölüm sayısının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Çalışkan, "İngiltere'de yeteri kadar test yapılmıyor. Hastalığın belirtilerini gösteren kişilere bile. Ölenler Corona nedeniyle ölen vaka sayısına test yapılmadığı için dahil edilmiyor" dedi. Nesil Çalışkan özellikle bunun Enfield'teki bakım evleri için ciddi sorun oluşturduğunu belirtti.

    Çalışkan, ihtiyaçlarını karşılayamayan belediye sakinleri için Enfield Yardım Merkezi'ni açtıklarını dile getirdi.
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