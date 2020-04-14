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    • Dünya
    • 14.04.2020 22:32
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    • 14.04.2020 22:32
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    'da salgını 37 can aldı

    ülkelerinden 'nın Upper West bölgesinde 37 kişi salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulunuldu.

    Menenjit salgını Gana'yı vurdu

    ülkelerinden 'nın Upper West bölgesinde 37 kişi salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

    Upper West Bölge Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Osei Kuffuor Afreh, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

    Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden Afreh, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

    Afreh, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

    Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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