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    • Dünya
    • 14.04.2020 Gazete
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    'da Coronavirüs'ten ölenler evlerden toplanıyor...

    'de başlayan Coronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. ’da virüsten en çok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden 700’den fazla ceset çıkarıldı...

    Cenaze taşımacılık
    Güney Amerika ülkesi 'da Coronavirüs nedeniyle sağlık sistemi çöktü. Evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği i yaşayan kriz devam ediyor. Ülkede virüsün merkez üssü haline gelen Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700'ü aştı" ifadelerini kullandı.


    Coronavirüs'ten ölenlerin cenazeleri kamyona yüklenerek taşınıyor.

    Wated, Coronavirüs salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.



    Öte yandan, Ekvador'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333'e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466'ya yükseldi.



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