Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Coronavirüs nedeniyle sağlık sistemi çöktü. Evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği için yaşayan kriz devam ediyor. Ülkede virüsün merkez üssü haline gelen Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700'ü aştı" ifadelerini kullandı.
Coronavirüs'ten ölenlerin cenazeleri kamyona yüklenerek taşınıyor.
Wated, Coronavirüs salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.
Öte yandan, Ekvador'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333'e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466'ya yükseldi.
Mezarlıklarda yer kalmadı
Coronavirüs'ten ölenlerin cenazeleri kamyona yüklenerek taşınıyor.
Wated, Coronavirüs salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.
Öte yandan, Ekvador'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333'e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466'ya yükseldi.
Mezarlıklarda yer kalmadı