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    • Dünya
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    • 14.04.2020 07:42
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    Dünya le savaşıyor! 'den korkutan koronavirüs açıklaması: Kasım ayına dikkat!

    Son dakika haberleri... ’den ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtaları etkisi altına alan yeni tip milyonlarca kişiye bulaştı. Damlacıklar ile yayılan koronavirüs 150 bine dayanan kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya koronavirüsle mücadele ederken Çin’den korkutan bir açıklama geldi. Dünyanın önümüzdeki yaz aylarında yeni tip koronavirüsü tamamen yok edemeyeceğini belirten Çinli virolog Zhang, Kasım ayında yeni dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu. İşte detaylar...

    Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması

    'in Şanghay kenti merkezli Kovid-19 klinik uzmanlar ekibinin başkanı, Huashan Hastanesi Enfeksiyon Bölüm Başkanı Zhang Wenhong, "Dünya, bu yılın yaz mevsiminde pandemisiyle tamamen baş edemeyecek, Kasım ayında yeni salgın dalgası mümkün" ifadesini kullandı.

    "KIŞ GELİNCE YİNE HERKES EVİNDE OTURACAK"
    Salgının , , Güneydoğu Asya ülkelerinde görülmeye başladığını söyleyen uzman, "Bu yüzden mevcut matematik modeline göre kış gelince herkes yine evinde oturacak, gruplar halinde toplanacak" dedi.

    "İKİNCİ DALGA BU KADAR BÜYÜK OLMAYACAK"
    İlk koronavirüs dalgası sırasında, özellikle teşhis alanında kazanılan deneyim sayesinde yeni dalganın "ilki kadar büyük olmayacağını" vurgulayan Zhang, "Ancak yeterli tıbbi kaynaklara sahip olmayan Afrika ve Güney Amerika'daki gibi ülkeler muhtemelen önümüzdeki kış çok zorlanacak" diye ekledi.

    Zhang ayrıca dünya genelindeki epidemiyolojik durum üzerindeki kontrolün Çin, ABD veya Avrupa değil, gelişmeleri en az kontrol etme yeteneğine sahip ülkelerin salgınla nasıl başa çıkabileceğine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

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