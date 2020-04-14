Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, Rusya'yı da etkisi altına aldı. Vaka ve ölü sayısı sürekli artıyor. Rusya'da salgının ortaya çıktığı günden bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Son bir günde 2 bin 558 vaka tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 18 bin 328'e yükseldi. 18 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının ise 148'e ulaştığı ifade edildi. Bu arada Çin'den Rusya'ya maske ve koruyucu kıyafetler ile tıbbi malzemeler getirildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, virüs salgınıyla ilgili ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.