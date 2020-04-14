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    • 14.04.2020 13:07
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    • 14.04.2020 13:23
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    'de eşini öldüren koca, e "virüs" süsü verdi

    vairüs salgında merkez üssü haline gelen ’de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida’nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan , eşi Gretchen’ın (51) ten öldüğünü iddia ederken, olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin olduğu ortaya çıktı.

    Eşini öldürüp koronavirüs süsü verdi

    vairüs salgında merkez üssü haline gelen Florida'nın Jupiter kentinde yaşanan i konuşuyor. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan , eşi Gretchen'ın (51) ten öldüğünü iddia ederken, yapılan soruşturmada ölüm nedeninin olduğu ortaya çıktı.

    EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KORONAVİRÜS SÜSÜ VERDİ
    Gretchen'in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony'nin arkadaşlarına gönderdiği "koronavirüs olduğunu belirten" yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydını bulamadığını ortaya çıkardı.



    Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın koronavirüs salgını ölümünden olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise 'da gözaltında tutuluyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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