Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgının merkez üssü ABD'de 22 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 560 bin 433'e yükseldi. Beyaz Saray Coronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nde görev alan Dr. Anthony Fauci, ülkede daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı salgında daha fazla insanın hayatının kurtarılabileceği açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da, "Virüsü kökünden yok etmek için insanlar konuşmadan çok önce Çin'i yasakladım" diye yanıt verdi. Fauci'nin yaptığı açıklamalarının ardından görevden alınacağı iddia edildi.