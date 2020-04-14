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    • Dünya
    • 14.04.2020 Gazete
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    Başkanı Trump, Dr. 'yi hedef aldı: Görevden alınma zamanı geldi

    ’de Dr. , Coronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasında Başkan ’ı suçladı. Trump, tweet attı: Görevden alınma zamanı geldi...

    Görevi tehlikede
    Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgının merkez üssü 'de 22 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 560 bin 433'e yükseldi. Coronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nde görev alan Dr. , ülkede daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı salgında daha fazla insanın hayatının kurtarılabileceği açıklamasını yaptı. ABD Başkanı , Twitter'da, "Virüsü kökünden yok etmek i insanlar konuşmadan çok önce Çin'i yasakladım" diye yanıt verdi. Fauci'nin yaptığı açıklamalarının ardından görevden alınacağı iddia edildi.
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