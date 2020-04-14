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    • 15.04.2020 05:44
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    Başkanı ve Macron telefonda koronavirüsü görüştü

    Başkanı ve , telefon ile yaptıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçmesi çabalarını ele aldı.

    Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

    Başkanı ve , telefon ile yaptıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçmesi çabalarını ele aldı.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Görüşmede, Kovid-19 salgını ile mücadele ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçirilmesi çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, iki liderin perşembe günü telekonferans yoluyla yapılması planlanan G7 liderler toplantısını da görüştüğü kaydedildi.

    Trump ve Macron'un görüşmede, kritik bölgesel ve ikili konuları da ele aldığı aktarıldı.

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