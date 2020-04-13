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    • Dünya
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    • 13.04.2020 13:20
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    : 'da ölü sayısı artmaya devam ediyor! ten son 24 saatte...

    haberine 'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi. Dünya genelinde ise vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken, ölü sayısı işe 114 bini geçti.

    İran'da korona bilançosu artıyor! Son 24 saatte...

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e yükseldi.

    İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 585'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1617 artarak 73 bin 303'e ulaştığı bilgisini verdi.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 877'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 45 bin 983 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İran'da ölü sayısı artmaya devam ediyor! Koronavirüsten son 24 saatte...
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