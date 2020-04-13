Son dakika: DSÖ'den dünyaya flaş Kovid-19 çağrısı: Kontrol önlemleri kademeli kaldırılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kontrol önlemlerinin kaldırılmasına ilişkin, "Kovid-19 çok hızlı yayılırken, buna karşılık oldukça yavaş düşüyor. Bu durum, kontrol önlemlerinin (kısıtlamaların) yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Hepsini aynı anda kaldırmak olmaz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'a ilişkin bazı ülkelerden gelen yeni kanıtların "virüsün nasıl hareket ettiği, durdurulabileceği ve tedavi edileceğine" dair kendilerine net bir resim çıkardığını aktaran Ghebreyesus, "Kovid-19'un hızla yayıldığını ve bunun ölümcül olduğunu biliyoruz. 2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün çok hızlı yayıldığını dile getiren Ghebreyesus, buna karşın vaka sayılarındaki düşüşün "oldukça yavaş" olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu durum, kontrol önlemlerinin (kısıtlamaların) yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Kontrol önlemleri, ancak halk sağlığı konusunda doğru önlemler alındığında kaldırılabilir. Buna, temasların izlenmesi için yeterli kapasitenin olması da dahil. Bununla beraber, bazı ülkeler kısıtlamaların nasıl hafifletileceğini düşünürken, özelikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki birçok düşük ve orta gelirli ülke, kısıtlama getirilip getirilmemesini tartışıyor."







"YOKSUL ÜLKELERDE 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI UYGULANAMAYABİLİR"

Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerdeki "evde kalın" çağrıları ve "diğer kısıtlamaların" nüfusu kalabalık ve yoksul ülkelerde uygulanmasının mümkün olamayabileceğinin altını çizdi.

Yoksul ülkelerde insanların günübirlik işlerle hayatta kaldığını belirten Ghebreyesus, sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda bu insanların gıdaya ulaşamayacağını vurguladı.

"ABD'NİN DSÖ'YE SAĞLADIĞI FONLARIN SÜRECEĞİNİ UMUYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı DSÖ'ye verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurmasına ilişkin bir soruya ise Ghebreyesus, "Bildiğim şey, onun destekleyici olması. DSÖ'ye (sağlanan) fonların süreceğini umuyorum. (Trump ile) İlişkimiz çok iyi ve bunun devam edeceğini umuyoruz." karşılığını verdi.

Ghebreyesus, İngiltere'nin, DSÖ'nün Kovid-19 pandemisine karşı verdiği küresel mücadeleye destek için 200 milyon sterlin katkıda bulunmasına ise teşekkür etti.

Kovid-19'un dünyada en olumsuz etkilediği Avrupa kıtasında bazı ülkeler, ekonomik kaygılardan dolayı salgına karşı getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını tartışıyor.

İsviçre Federal Hükümeti, ülkedeki kısıtlamaların nisan ayı sonundan itibaren kademeli olarak gevşetilebileceğini duyurmuştu.

DSÖ'DEN

KORONAVİRÜS

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çarşı ve pazarlar ile ticari işletmelerde "katı önlemler" alma çağrısında bulundu.



DSÖ Mısır Temsilcisi John Jabbour, Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Kurulu'nda düzenlediği basın toplantısında, Mısır'ın krizin başlamasından bu yana koronavirüsle mücadelede ciddi davrandığını, pozitif vakaları takip altına almak için tüm şehirlerde salgınla mücadele eden ekiplerin harekete geçirildiğini belirtti.



Buna rağmen ülkedeki çarşı ve halk pazarlarındaki kalabalıklığa işaret eden Jabbour, "Tüm dükkan sahiplerinde kendilerini ve başkalarını korumak için sağlık hassasiyeti ve ulusal duyarlılık bulunması gerekiyor." dedi.

Devletin çarşı ve pazarlar ile ticari işletmelerdeki kalabalığı azaltmak için hızlı ve katı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Jabbour, bu hareketliliğin devam etmesi halinde daha sert tedbirlerin gündeme geleceğini kaydetti.



Jabbour, virüsün daha fazla yayılmasının, arzu etmedikleri bir senaryo olduğuna dikkati çekti.



Mısır'da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 159 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 2 bin 65 oldu.