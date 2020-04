Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin CNN'de verdiği bir röpörtajda şubat ayında yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı karantina önerdiğini ancak teklifinin reddedildiğini söylemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump şiddetle eleştirilmeye başladı.

İmmünülog Fauci, ABD'de daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ülkede daha fazla insanın hayatının kurtulacağını açıkladı.

"FAUCİ'Yİ KOVMA ZAMANI"

Doktor Fauci, röportajının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Doktoru eleştirmek icin açılan #FireFauci (Fauci'yi Kov) etiketini kullanarak Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, eski kongre adayı DeAnna Lorraine'nin sözlerini retweet yaptı:



"Fauci diyor ki, ABD Başkanı daha çok hayatın kurtarılması için erkenden tıp uzmanlarını dinledi. Çünkü, Fauci 29 Şubat'ta insanlara endişelenecek bir şey olmadığını ve ABD halkına genel olarak bir tehdit oluşturmadığını söylüyordu. Fauci'yi kovma zamanı."

ABD Başkanı ayrıca, eski kongre adayının gönderisini paylaşırken eleştirilere yanıt olarak "insanlar hastalığı konuşmadan çok önce" Çin'den uçuşlarını yasakladığını yazdı.



Doktor Fauci dün CNN'de yayınlanan "State of the Union" adlı programda "Daha önce birçok kez söylediğim gibi, biz bu konuya tamamen sağlık açısından yaklaşıyoruz. Biz yetkililere tavsiyelerde bulunuruz, bunlar bazen değerlendirilir bazen de dikkate alınmaz" ifadelerini kullandı.

"ERKEN ÖNLEM ALINSAYDI DAHA FAZLA HAYAT KURTULACAKTI"

Programın Sunucusu Jake Tapper'ın "Eğer daha erken davranılsaydı, daha fazla hayat kurtarılır mıydı?" sorusuna ise Fauci, "Mantıksal olarak öyle, bunu kimse inkar edemez. Eğer daha erken önlem alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır" yanıtını verdi.



Fauci, ABD'de salgının görülmeye başladığı Şubat ayında her şeyin kapatılmış olması halinde bugünkü durumun daha iyi olacağını ancak o zamanlar bu önerilerin değişik nedenlerden dolayı reddedildiğini aktardı.



Öte yandan, New York Times'ta dün yer alan makalede de, ABD Başkanı Trump'ın potansiyel salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği iddia edildi. Ancak, Trump attığı ikinci tweette " New York Times'ın haberi tıpkı "kağıdın" kendisi gibi sahte. Çin uçuşlarını yasakladığımda, diğerlerinden daha hızlı hareket ettiğim için eleştirildim. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Azar bana çok geç olana kadar bir şey yapmamı söyledi. Senato üyesi Peter Navorra'nın da görüşü aynıydı" ifadelerini kullandı.