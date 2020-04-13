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    • Dünya
    • 13.04.2020 18:37
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    • 13.04.2020 18:53
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    'da polis sokağa çıkma yasağı uymayanları sopayla dövdü

    Dünyayı etkisi altına alan salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan ’da, yasağa uymayanlara polis sopalarla müdahale etti.

    Pakistan'da polisten meydan dayağı

    Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 'da, yasağa uymayanlara polisten sert müdahale geldi.

    SOPALARLA MÜDAHALE ETTİLER
    Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere polisten sert müdahale geldi. Bölge sakini bir kişinin çektiği görüntülerde, polisin sokaktaki insanlara tokat, yumruk ve sopalarla vurduğu görüldü.

    Polis tarafından darp edilen 4 kişinin polis araçlarına götürüldüğü anlar da dörüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Pakistan halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı.

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