Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Pakistan'da, yasağa uymayanlara polisten sert müdahale geldi.

SOPALARLA MÜDAHALE ETTİLER

Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere polisten sert müdahale geldi. Bölge sakini bir kişinin çektiği görüntülerde, polisin sokaktaki insanlara tokat, yumruk ve sopalarla vurduğu görüldü.

Polis tarafından darp edilen 4 kişinin polis araçlarına götürüldüğü anlar da dörüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Pakistan halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı.