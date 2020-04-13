İspanya'da Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi
Coronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da Coronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 619 kişi daha artarak 16 bin 972'ye yükseldi.
Coronavirüs'tenen çoketkilenen ülkelerdenbiri olan İspanya'daCoronavirüs tespitedilen kişi sayısı 4bin 167 artarak 166bin 19'a çıktı. Ülkedevirüs nedeniyleölenlerin sayısı iseson 24 saatte 619kişi daha artarak16 bin 972'ye yükseldi.