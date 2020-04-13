Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi

    Coronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'da Coronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 619 kişi daha artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

    'Acı'panya!
    Coronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'da Coronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 619 kişi daha artarak 16 bin 972'ye yükseldi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya İspanya'da Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri