İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 717 artarak, 11 bin 329 oldu.



Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.



TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Ülkedeki kötü gidişata rağmen vatandaşlar yasak dinlememiş ve parklara akın etmişti.







BAŞBAKAN DA YAKALANMIŞTI

Dünya genelinde 115 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi serviste devam eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.