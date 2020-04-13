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    • Dünya
    • 13.04.2020 16:43
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    • 13.04.2020 17:37
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    'de virüsten son 24 saatte 717 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... 'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi. Ülkede vatandaşların uyarılara aldırmadan parklara akın etmesi tartışma konusu olmuştu.

    İngiltere'den kötü haber! Son 24 saatte...

    'de virüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. e bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 717 artarak, 11 bin 329 oldu.

    Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.


    TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
    Ülkedeki kötü gidişata rağmen vatandaşlar yasak dinlememiş ve parklara akın etmişti.



    BAŞBAKAN DA YAKALANMIŞTI
    Dünya genelinde 115 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi serviste devam eden İngiltere Başbakanı 'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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