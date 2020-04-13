Güney Amerika'nın Wuhan'ı olarak kabul edilen Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor.

Öte yandan, Ekvador'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333'e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466'ya yükseldi.