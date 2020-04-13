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    • 13.04.2020 12:17
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    Ekvador'da kabusu sürüyor! Evlerden 700'ü aşkın ceset toplandı!

    ülkesi Ekvador'da korona virüsünden en çok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden 700'den fazla cesedin toplandığı açıklandı. Güney Amerika'nın Wuhan'ı olarak kabul edilen Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor.

    Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de Güney Amerika ülkesi Ekvador oldu. Ekvador'un Guayaquil kentinde evlerden 700'den fazla cesedin toplandığı açıklandı.

    Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da korona virüsü (Covid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinin evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği için yaşayan kriz devam ediyor.

    Ülkede korona virüsün merkez üssü haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700'den fazla ceset çıkarıldığını açıklandı.

    Ekvador'un Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700'ü aştı" ifadelerini kullandı.

    Wated, korona virüsü salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.

    Güney Amerika'nın Wuhan'ı olarak kabul edilen Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor.

    Öte yandan, Ekvador'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333'e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466'ya yükseldi.

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