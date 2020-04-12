Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi
Ayrıntılar geliyor...
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