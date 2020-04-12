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    • Dünya
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    • 12.04.2020 12:37
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    Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi

    Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi

    İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

    Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Dünya Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi
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