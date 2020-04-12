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    • Dünya
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    • 12.04.2020 12:28
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    'da te rekor artış! Son 24 saatte...

    Son dakika haberine göre 'da bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte yapılan koronavirüs testlerinin 2 bin 186'sı daha pozitif çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 kişi daha artarak 130’a yükseldi.

    Rusya'da koronavirüste rekor artış! Son 24 saatte...

    'da (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.
    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesinin ardından Rusya'da son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770'e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130'a yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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