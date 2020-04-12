Rusya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesinin ardından Rusya'da son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 186 artarak 15 bin 770'e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 130'a yükseldi.
Rusya'da koronavirüste rekor artış! Son 24 saatte...
Son dakika haberine göre Rusya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte yapılan koronavirüs testlerinin 2 bin 186'sı daha pozitif çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 kişi daha artarak 130’a yükseldi.
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 kişi arttı.
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