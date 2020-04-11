Koronavirüs pandemisinden Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de ölü sayısı artıyor.

Son 24 saatte 823 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından 8 bin 937'ye yükseldi.





Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 74 bin 605'e yükseldi.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 709 bin 14'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 161 bin 852 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.