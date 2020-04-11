Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.04.2020 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2020 09:16
    ABONE OL

    Son dakika: 'de Covid-19 etkisi azalıyor! Salgında 3 ölüm, 46 yeni vaka görüldü!

    ’de yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti. Böylelikle, salgında şu ana dek meydana gelen can kaybı 3 bin 339’a yükseldi. Salgının sıfır noktasında ölüm ve vaka sayıları giderek azalıyor.

    Salgının sıfır noktasından güzel haber!
    Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında Covid-19 salgınında dün 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle, salgında şu ana dek meydana gelen can kaybı 3 bin 339'a yükseldi. Komisyon, dün Çin anakarasında 46 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün Guangdong eyaletinde, 1'inin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 42 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.



    Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 183'e, salgının başından bu yana tespit edilen toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 953'e çıktı.
    Çin'de dün ayrıca 70 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edilen kişi sayısı 77 bin 525'e ulaştı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Son dakika: Çin'de Covid-19 etkisi azalıyor! Salgında 3 ölüm, 46 yeni vaka görüldü!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri