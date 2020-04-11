BMGK eleştirilerin gölgesinde önceki gün ilk kez video konferans yoluyla toplandı. ABD'nin COVID-19 için 'Çin virüsü' ve 'Vuhan virüsü' söylemlerinde ısrar etmesi Çin ve Rusya'nın itirazına takılmış, konsey toplanamamıştı.







Guterres, salgının teşkil ettiği 8 riski, 'kamu kurumlarına güvenin aşınması, ekonomik krizin getireceği istikrarsızlık, seçimlerin ertelenmesi riski, siyasi gerginlikler ve meşruiyet sorunu, şiddet ve çatışmaların körüklenmesi, terör tehdidi, biyolojik terör saldırılar ile insan hakları ihlalleri' olarak sıraladı.