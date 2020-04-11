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    • Dünya
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    • 11.04.2020 12:53
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    kabusu yaşıyor! virüsten ölenlerin sayısı 16 bin 353'e yükseldi

    Son dakika haberi... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi. 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 700 bini aştı.

    İspanya kabusu yaşıyor! Korkutan haber geldi

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 102 bin 787 kişi öldü ve virüs bulaşan 376 bin 615 kişi iyileşti.



    İSPANYA'DA ÖLÜMLER DURDURULAMIYOR
    'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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