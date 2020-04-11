Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 102 bin 787 kişi öldü ve virüs bulaşan 376 bin 615 kişi iyileşti.





İSPANYA'DA ÖLÜMLER DURDURULAMIYOR

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi.