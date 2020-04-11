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    • Dünya
    • 11.04.2020 18:08
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    • 11.04.2020 18:08
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    merkezli Arapça, yetkilisi 'yi övünce yayını kesti

    merkezli Arapça televizyonu, () yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklamalarının ardından yayını apar topar kesti.

    Sky News Arapça, Türkiye övülünce yayını kesti

    Salgına karşı mücadeleyi en başarışı şekilde sürdüren ülkelerden bir tanesi olan , koronavirüs salgınından etkilenen 50'den fazla ülkeye yardım elini uzattı.

    Aralarında ABD, , İspanya ve İtalya'nın da olduğu birçok ülkeye tıbbi malzeme gönderildi.

    TÜRKİYE'NİN BAŞARISI HAZMEDİLEMEDİ
    Birleşik Arap Emirlikleri () merkezli yayın yapan Arapça televizyonu, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Türkiye'nin tutumunu hazmedemedi.

    APAR TOPAR YAYINI KESTİLER
    Yayında bir () yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. Türkiye yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

    BAE merkezli televizyon, DSÖ yetkilisinin Türkiye'nin tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine, canlı yayını apar topar kesti.

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