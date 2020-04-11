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    • Dünya
    • 11.04.2020 19:36
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    • 11.04.2020 20:24
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    'yı geride bıraktı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bin 715'e yükseldi

    , Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile ’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

    ABD italya'yı geride bıraktı!

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 'ye kabus gibi çöktü.

    ÖLÜ SAYISI 20 BİNE DAYANDI
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 715'e çıktığı ABD, bu alanda dünyada ilk sıraya yerleşti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

    İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI
    ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile 'yı geride bıraktı.

    ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.

    ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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