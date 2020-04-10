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    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
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    Suud hanedanının 150 üyesine Covid-19 bulaştı! Kral ve veliaht ayrı saraylara kapandı...

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını, Suud hanedanında büyük panik yarattı. bin Bandar bin 'un (77) da aralarında bulunduğu 150 kraliyet üyesinde virüs tespit edildiği ortaya çıktı.

    Covid-150!
    Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını, Suud hanedanında büyük panik yarattı. bin Bandar bin 'un (77) da aralarında bulunduğu 150 kraliyet üyesinde virüs tespit edildiği ortaya çıktı.

    Salgın öncesinde sağlığına ilişkin çok sayıda soru işareti bulunan 84 yaşındaki bin Abdulaziz'in, kıyısındaki Cidde kentine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiği, Muhammed bin Selman'ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı ifade edildi.

    Öte yandan doktorlar, Kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa'ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan almış olabileceklerini dile getirildi.

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